В Башкирии действуют 3,5 тысячи лицензий на перевозки пассажиров легковым такси

За сутки через агрегатора проходят сотни тысяч поездок. Служба заказа позволяет сделать вызов быстрым и удобным. Несколько минут — и машина у подъезд. За этим результатом — большой труд IT-специалистов. В штате «Ситимобил», например 250 сотрудников, которые поддерживают корректную работу приложения в круглосуточном режиме. Только тогда клиент моментально получит ответ на заявку. Программу постоянно совершенствуют, добавляют новые возможности. Скажем, в Санкт-Петербурге сейчас готовятся запустить новый тариф «минивэн», а также расширить возможности фотоконтроля. В этом случае агрегатор сможет фиксировать внешнее состояние машины, которая приезжает к клиенту: чистоту, отсутствие повреждений. Огромные ресурсы вкладываются в доработку приложений и переработку картографии.