В Башкирии действуют 3,5 тысячи лицензий на перевозки пассажиров легковым такси

Ни один город сегодня не обходится без этой службы, особенно, если требуется доехать до пункта назначения с комфортом, быстро или попасть куда-либо точно к назначенному времении. Такси стало вполне доступной, и современные люди могут позволить себе съездить на нем даже в булочную.
«У нас, по-моему, вообще только такси ездят теперь по Москве, остальных машин стало меньше», — отмечает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Только за прошлый год россияне воспользовались такси более чем 2,5 миллиарда раз.
В службах такси заняты 575 тысяч человек. Объем рынка оценивается в 820 млрд рублей. Поскольку сейчас мало кто заказывает такси по телефону компании, практически весь рынок делят мобильные агрегаторы. Только 5% клиентов вызывают автомобиль по прямому телефону автопарка, а львиная часть заказов делается через агрегаторы. Большую их часть — 70% — принимает
«Яндекс.Такси». На долю «Ситимобил» приходится чуть более 8%. Остальное практически поровну делят между собой Maxim, «Везёт» и InDriver.
При этом водители, которые выполняют поездки, работают не с одним, а с несколькими агрегаторами, объясняет исполнительный директор «Ситимобил» Даниил Курашёв.
Сами агрегаторы не содержат автопарки. Они лишь собирают заказы клиентов и передают их водителям. За эти услуги компании берут комиссию. Фактические исполнители числятся за автопарками — они могут быть как штатными сотрудниками или выступать индивидуальными предпринимателями, работающими на собственном или арендованном автомобиле.
По данным Минтранса, в Башкирии в настоящий момент действуют 3,5 тысячи лицензий на перевозки пассажиров легковым такси. На дорогах Уфы одновременно находятся десятки автомобилей. Машины, ожидающие клиентов, видны на карте «Яндекс.Такси»: практически в каждом квартале готовы выполнить заказ два-три водителя. Время ожидания — от пяти минут.
Стоимость самой короткой поездки начинается от 100 рублей и зависит в том числе и от ее времени (в конце каждого часа — дешевле). Средний чек — 200 рублей. Если поездка междугородняя, ее стоимость существенно возрастает. Дневная выручка таксиста составляет от 4000 до 6000 рублей. Водитель должен оплатить аренду (или амортизацию) автомобиля, его мойку, а также топливо. Комиссия агрегатора составит 23% от выручки, еще 2% неоходимо отдать таксопарку. Таким образом, «чистыми» у водителя останется около 2 тысяч рублей.
В таксомоторных компаниях водитель перед выходом на работу проходит медосмотр, а транспортное средство проверяет механик: уровень масла, давление в шинах, антифриз, тормоза, осветительные приборы. Только после этого выдается путевой лист.
Сейчас из-за санкций стоимость ремонта автомобилей серьезно увеличилась. Услуги мастерских подорожали в среднем на 40%, а запчасти выросли в цене в два раза. От того, насколько качественно выполнен ремонт, зависит безопасность пассажиров.
«Восстановление запасной части какой-то серьезной, агрегата, это минимум на 30% дешевле, чем создание нового аналога. Надо узаконить этот рынок, надо его легализовать. Соответственно, чтобы все это было безопасно заставить маркировать запчасти, которые восстановлены, кем восстановлены и так далее», — считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Клиенты привыкли к сервисам мобильных приложений, позволяющим вызывать такси за один клик. Таксомоторные компании также не смогут работать без агрегаторов. Второй по объему рынка игрок — компания «Ситимобил» — работает в 96 городах страны, где на линии ежедневно находятся125 тысяч водителей.
За сутки через агрегатора проходят сотни тысяч поездок. Служба заказа позволяет сделать вызов быстрым и удобным. Несколько минут — и машина у подъезд. За этим результатом — большой труд IT-специалистов. В штате «Ситимобил», например 250 сотрудников, которые поддерживают корректную работу приложения в круглосуточном режиме. Только тогда клиент моментально получит ответ на заявку. Программу постоянно совершенствуют, добавляют новые возможности. Скажем, в Санкт-Петербурге сейчас готовятся запустить новый тариф «минивэн», а также расширить возможности фотоконтроля. В этом случае агрегатор сможет фиксировать внешнее состояние машины, которая приезжает к клиенту: чистоту, отсутствие повреждений. Огромные ресурсы вкладываются в доработку приложений и переработку картографии.
«Мы должны внести данные и на сайт, и в приложение для водителя, чтобы все корректно работало, отображалось, и в приложение для клиента, чтобы он мог заказать этот автомобиль. Здесь масштабное внедрение по всем абсолютно направлениям. Естественно приходится работать всей IT-команде», Даниил Курашёв, исполнительный директор «Ситимобил»
Наиболее ощутимые издержки агрегаторов: аренда и оборудование. Данные хранятся на серверах в дата-центре. Искусстdенный интеллект находит по геолокации водителя для выполнения заказа и выстраивает маршрут, определяет стоимость поездки. Компьютеры работают от источников бесперебойного питания — если серверы отключатся, наступит временный коллапс, десятки тысяч клиентов не смогут вызвать такси.
Карта города в водительском приложении окрашена в синий цвет. Там, где он ярче — спрос на такси выше, а тариф дороже. Каждому водителю начисляются баллы мотивации. От их количества зависит минимальная цена поездки. За брендирование автомобиля «Ситимобил» снижает свою комиссию.
Отдельных регламентов для отрасли на сегодня не существует. Закон о работе такси обсуждают много лет, в Торгово-промышленной палате России над документом работает специальная группа. В частности, необходимо лишить президент Торгово-промышленной палаты России возможности работать в сфере легковых такси водителей без лицензии, считает Сергей Катырин.
«Служба заказа должна нести ответственность за то, что она, если такие случаи бывают, с теми, кто не имеет лицензии, кто этим видом бизнеса вообще не должен заниматься. Вне зависимости откуда водитель, (а у нас сегодня свободное движение рабочей силы в Евразийском экономическом союзе) все должны иметь российские права»,Сергей Катырин
В настоящее время обязанности проверять наличие лицензии у водителя и возмещать ущерб пассажиру в случае аварии у агрегаторов нет. Скачать приложение может любой желающий. Компании соглашаются, что клиентов не должны возить ненадежные водители, но полагают, что контролировать эти вопросы обязано государство, а не бизнес. Игроки рынка в свою очередь ждут, что новый Закон установит права всех сторон: водителей, таксомоторов и агрегаторов. В этом случае можно будет обеспечить и свободу бизнеса и безопасность пассажира.