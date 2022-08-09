Гражданские активисты Уфы: Куштау, история, правозащита

Деятельность этих людей часто бывает «неудобной» для властей. Преподаватель биофака БашГУ Михаил Кривошеев в августе 2020 года одним из первых встал на защиту горы Куштау, объясняя, почему уникальный природный объект необходимо сохранить. В обычной жизни он в соцсетях рассказывает об уникальных животных, обитающих в Башкирии, учит любить и беречь все живое.