Гражданские активисты Уфы: Куштау, история, правозащита

Деятельность этих людей часто бывает «неудобной» для властей. Преподаватель биофака БашГУ Михаил Кривошеев в августе 2020 года одним из первых встал на защиту горы Куштау, объясняя, почему уникальный природный объект необходимо сохранить. В обычной жизни он в соцсетях рассказывает об уникальных животных, обитающих в Башкирии, учит любить и беречь все живое.
Эльза Маулимшина выступает за сохранение и памятников архитектуры. Содержание таких зданий требует больших финансовых затрат, но заниматься объектами культурного наследия может бизнес на условиях их приобретения в собственность по льготной цене. Предприниматели, готовые взять на себя эти функции, есть, но механизмы по передаче памятников пока плохо работают, считает она.
Кроме того, Эльза Маулимшина занимается правозащитной деятельностью, бесплатно представляя (в том числе и в судах) интересы малоимущих граждан, многодетных семей, детей-сирот.
Вадим Беляков основал портал, который помогает отстоять интересы собственников жилья. Управляющие и ресурсоснабжающие организации нередко ошибаются в начислениях коммунальных платежей. Шансы на пересчет в большинстве случаев минимальны — схемы расчетов слишком сложны для непрофессионала. Проект Беляков «Уфасити.ми» помогает составить необходимые заявления в организации и ведет просветительскую работу. Юристы организации также ведут прием граждан — из-за ограниченных ресурсов на него могут попасть не все желающие.