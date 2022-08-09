Гимнастку захейтили за фото на пилоне на вершине священной горы Юрактау в Башкирии

В одном из городских сообществ Стерлитамака в социальных сетях был размещен весьма нетривиальный пост. В нем содержалась фотография, где на вершине горы Юрактау установлена специальная конструкция, шест или же пилон, на котором застыла девушка в ярком гимнастическом костюме. Собственно эта девушка по имени Александра Филоненко и выложила фото в группу, однако реакции комментаторов на необычное фото оказались весьма разнообразными.
Так, часть комментаторов разгневалась на спортсменку и сочла такой досуг на горе неприемлемым или крамольным.
Евгений Зернов вопрошает — «Что за срам на священном месте!».
Dauren Kizkenov еще более нелестно отозвался об увиденном. «Для чего сей высер? Почему нужно на горе это делать? В стриптиз-клуб, пожалуйста!» — написал мужчина в комментариях.
Оксана Никифорова иронично отозвалась о фото как об «очередной достопримечательности Башкирии».
Неужели этим надо заниматься именно на ЮРАКТАУ??? В клубах нельзя?Оксана Никифорова
Минзиля Султанова также задалась вопросом — «Зачем она ТУДА залезла, на такое священное место?»
Чтоб себя показать? И ноги вытянуть на всё обозрение? Для этого ЕСТЬ клубы. Даже Всевышнего не боится?Минзиля Султанова
Наталия Бондаренко была несколько мягче в своих суждениях, но все-таки также не выражала восторга от увиденного. «Девушка, по-моему, лишняя. Вид и без неё шикарный» — написала она.
Но часть комментаторов от фотографии и от физподготовки девушки была в очевидном и нескрываемом восторге.
Так, Разиля Мустафина-Баязгулова написала, что на фото «красивая гимнастка».
Ничего такого, когда мы с друзьями поднимались на гору, там водку пили, веселились и гуляли, эти картинки были на сайте и никто их не осуждал, а здесь красивая девушка гимнастка, класс.Разиля Мустафина-Баязгулова
Оля Кузнецова от фотографии получила только позитивные эмоции. «Какая красота. Вот что значит талант, на этом фото прекрасно все» — заключила пользовательница соцсети.
Иван Фокин провел некий анализ и познакомил публику со своими выводами.
Прикол в том, что все старухи пишут с осуждением. То ли зависть, то ли недалёкие, с чего на горе то это нельзя, то то? Потому что вы это не можете сделать или лицом не вышли?Иван Фокин
Напомним, не так давно, в начале июля, в соцсетях поднялась волна хейта из-за видео с частного мероприятия у подножия другого шихана, в геопарке Торатау. В том случае блюстителей общественной нравственностей смутили странные на их взгляд танцы в купальниках.
Буквально через пару часов после обсуждений фотографию прокомментировала и сама автор.
- Вроде и фото безобидное))) А записали в стриптизерши... P. S. POLE SPORT - официально признан НЕОЛИМПИЙСКИМ ВИДОМ СПОРТА, - оставила емкий комментарий Александра Филоненко на своей странице в соцсетях.