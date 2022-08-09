Газпромбанк Автолизинг внедрил предодобренное финансирование для своих клиентов

Газпромбанк Автолизинг внедрил предодобренное финансирование для своих клиентов
Газпромбанк Автолизинг внедрил предодобренное финансирование для своих клиентов
Вчера, 09:00ОбществоФото: pxhere.com
Газпромбанк Автолизинг значительно ускорил процесс одобрения повторных сделок.

Это стало возможным благодаря использованию клиентами одобряемого лимита финансирования при первом обращении в лизинговую компанию: сумма рассчитывается индивидуально, а остаток отображается в личном кабинете клиента. За счет подобных нововведений Газпромбанк Автолизинг планирует значительно расширить возможности экспресс-сделок.

Для получения предодобренного финансирования юридическим лицам достаточно воспользоваться лимитом по ранее утвержденной сделке. Его максимальный размер достигает 60 млн рублей (с НДС), количество приобретаемого в лизинг имущества не ограничено, а рассмотрение очередной заявки на обновление парка занимает от 15 минут с момента ее подачи.

«Оцифровка бизнес-процессов – один из главных приоритетов нашей компании, который мы приняли для себя с самого ее появления. Предодобренные лимиты финансирования как распространенная практика в сфере кредитования теперь доступна и в лизинге. В рамках располагаемой суммы клиенты смогут гибче подходить к планированию бюджета на ведение хозяйственной деятельности, а также экономить время на рассмотрение заявок», - говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.

Узнать доступный остаток предодобренных средств, оставить заявку на лизинг и подобрать индивидуальные условия финансирования можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или в личном кабинете клиента.

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