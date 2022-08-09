Два здания на Советской улице в Уфе получили статус объектов культурного наследия

Два здания на Советской улице в Уфе получили статус объектов культурного наследия
Два здания на Советской улице в Уфе получили статус объектов культурного наследия
Вчера, 18:48ОбществоИрина ДеревянчукФото: Башккультнаследие
Такое решение было принято по результатам государственной историко-культурной экспертизы, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации Башкирии 9 августа.

Список зданий со статусом объекта культурного наследия в Уфе пополнили дома под номерами 11 и 18 по улице Советской в самом центре города. Дом по улице Советской, 11 также известен как «Жилой дом завода горного оборудования», дом под номером 18 по этой же улице известен как «Дом промышленности». Теперь оба этих здания носят статус объектов культурного регионального значения.

Вчера, 8 августа стало известно о присвоении статуса ОКН дома по улице Пушкина, 95 на Советской площади.

Тем временем ряд объектов культурного наследия в Уфе, таких как дом полицмейстера Бухартовского, несмотря на свой статус и даже защиту властей, все не могут обрести новых владельцев, которые наконец приведут исторические здания в надлежащий вид. Также в плачевном состоянии находятся объекты культурного наследия по улице Октябрьской революции, которая почти наполовину состоит из них. Им была обещана круглосуточная защита сотрудниками ЧОП от вандалов и других незваных гостей, однако не так давно эксперты ОНФ посещали дома с общественной инспекцией и охраны там не обнаружили.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы