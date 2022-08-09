Два здания на Советской улице в Уфе получили статус объектов культурного наследия

Тем временем ряд объектов культурного наследия в Уфе, таких как дом полицмейстера Бухартовского, несмотря на свой статус и даже защиту властей, все не могут обрести новых владельцев, которые наконец приведут исторические здания в надлежащий вид. Также в плачевном состоянии находятся объекты культурного наследия по улице Октябрьской революции, которая почти наполовину состоит из них. Им была обещана круглосуточная защита сотрудниками ЧОП от вандалов и других незваных гостей, однако не так давно эксперты ОНФ посещали дома с общественной инспекцией и охраны там не обнаружили.