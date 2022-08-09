Дети с ОВЗ, отказники, женщины с новорожденными: как помогает «Заботливая Уфа»

В городе работает много организаций и волонтеров, которые поддерживают детей. Информация о них размещена на интерактивной карте проекта «Заботливая Уфа».

Эльвира Набиуллина основала фонд «Будь всегда рядом» для семей, в которых растут дети с особенностями развития. Организация оказывает психологическую поддержку мамам особенных детей, проводит юридические консультации. Также фонд помогает организовать детский выездной отдых, устраивает праздники и экскурсии. Таисия Павлова руководит фондом «Объятья» при Никольском вокзальном храме. Волонтеры взяли под свое крыло молодых мам, которые выходят из роддома фактически на улицу. Для них собирают вещи, продукты и лекарства, решают и другие бытовые вопросы. Также фонд работает с выпускниками детдомов, помогая им в первое время самостоятельной жизни. Дилара Кузнецова — мама ребенка с ОВЗ. Такие дети должны наблюдаться у врачей. Поездка с ними — и так непростая задача. А в чужом городе, без помощи родных и знакомых, с маломобильным ребенком она становится непосильной. Дилара Кузнецова для таких случаев создала автопомощь. Кроме того, она помогает привезти специалистов из других регионов и стран для консультаций таких детей. Радмила Сурначева пришла в благотворительность после смерти сына Данила от онкозаболевания. В память о нем был учрежден благотворительный фонд «Потерь нет». Он помогает лечить детей с тяжелыми заболеваниями, оплачивает поездки в медцентры, лекарства и манипуляции. Фонд также пропагандирует донорство крови, участвует в создании отечественного регистра доноров костного мозга. Рауфа Рахимова руководит попечительским советом фонда «Изгелек». Он помогает тяжелобольным людям, приобретает медицинское оборудование. Поддерживает людей в других тяжелых жизненных ситуациях. Фонд первым начал собирать средства на строительство хосписа. Фонд «Наши дети» также организует лечение детей со сложными диагнозами. Кроме того, поддерживает отказников и детей, изъятых из семей, которые находятся в детских больницах. Фонд оплачивает работу нянь для малышей, которые кормят, играют и гуляют с ними. Руководитель региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «СоДействие» Вероника Котельникова — мама ребенка с синдромом Дауна. В течение многих лет она личным примером доказывает, что такие дети могут жить яркой жизнью и как важна для общества инклюзивная среда. Дети и подростки с синдромом Дауна участвуют в различных мероприятиях и проектах фонда, ставят спектакли, занимаются спортом. Деятельность центра социальных технологий «Ломая барьеры» также направлена на создание инклюзивной среды. Так, волонтеры помогают семьям с детьми-инвалидами выйти на прогулку, проводят вместе с ними время, общаются. Другой проект фонда — Уфатактильная — создает инфраструктуру для тактильной реабилитации в городском пространстве. Руководит центром Алина Хабирова. Фонд имени Владимира Засова основан в мае в память о директоре компании «МеталлСервис» Владимире Засове. Руководит им Рустэм Ташбулатов. Владимир Засов никогда не отказывал в помощи всем, кто к нему обращался. После его гибели добрые дела продолжили коллеги. Они по-прежнему поддерживают самых уязвимых: детей и взрослых с ОВЗ, воспитанников детских домов.

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