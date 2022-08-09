Депутаты на свалках, «выдумки» в деле министров и конец распродажи IKEA в Башкирии

Сегодняшний день для корреспондента Mkset начался в суде Ленинского района Уфы. Судят не абы кого, а министров, если точнее то министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева и главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева. Надо полагать, что заседание не финальное, а одно из, но оно успело достаточно ярко выделиться. От защиты прозвучала весьма интересная фраза — «Выдумка следствия». О чем же она читайте здесь.