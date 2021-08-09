За I полугодие 2021 года группа "Открытие" увеличила чистую прибыль в 2,6 раза

За первое полугодие текущего года банковская группа “Открытие” увеличила чистую прибыль в 2,6 раза, до 38 млрд рублей, по МСФО. Таким образом, рентабельность капитала (ROTE) “Открытия” выросла с 8,3% до 18,9%.

С начала текущего года общие активы группы увеличились на 6% - до 3 684 млрд рублей. Размер активов, генерирующих процентный доход, стал равен 2 552 млрд рублей, что составляет 69% от активов группы, сообщает newsnn.ru. По словам президента - председателя правления банка “Открытие” Михаила Задорнова, это стало рекордным полугодовым показателем за всю новую историю “Открытия”. “Таких результатов удалось достичь за счет роста основного банковского бизнеса группы и стабильных доходов банка, которые увеличились на 39% в сравнении с тем же периодом прошлого года”, - сообщил он. Михаил Задорнов рассказал, что доля стабильных доходов в данный момент - 70%. К такому результату группе удалось прийти благодаря увеличению розничного портфеля на 23% и объема кредитования малого и среднего бизнеса. Таким образом, по итогам первого полугодия текущего года размер кредитного портфеля крупного корпоративного бизнеса повысился на 4% - до 1 075 млрд рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 16%, до 175 млрд рублей, розничных клиентов - на 23%, до 650 млрд руб. Следует сказать, что в структуре активов объем кредитного портфеля достиг 49%, что составляет 1 787 млрд рублей, если вычесть резервы. Кроме того, повысился процент инвестиций в ценные бумаги. Так, сегодня они занимают 32% - 1167 млрд рублей - от общих активов группы. При этом за полгода кредитный портфель предприятия увеличился на 11% и достиг 1 900 млрд рублей. На 34% повысился объем выдачи кредитов корпоративным клиентам и дошел до отметки в 590 млрд рублей. Доля кредитов малому и среднему бизнесу возросла на 65% и составила свыше 80 млрд рублей. Кредиты розничным клиентам достигли показателя в 166 млрд рублей, то есть выросли более чем на 50%. Кроме того, по информации ДОМ.РФ и Frank RG, банк “Открытие” вошел в топ-3 банков России по объемам рефинансирования ипотечных кредитов. В данный момент их объем в портфеле физических лиц равен 46%, а доля потребительского кредитования - 36%.

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