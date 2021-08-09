В Уфе может появиться железнодорожное сообщение с аэропортом

Организация железнодорожного сообщения между аэропортом и городом назрела достаточно давно. Работа общественного транспорта на линии город-аэропорт неоднократно подвергалась критике. В июле 2021 года и вовсе вылилась в скандал, после того как аэропорт изменил условия для въезда на территорию такси. Так администрация воздушных ворот Башкортостана предлагала водителями такси бесплатно въезжать в течении часа только один раз, при этом оставив бесплатным время ожидания в течении 15 минут.