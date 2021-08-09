В Уфе может появиться железнодорожное сообщение с аэропортом

Одним из крупнейших проектов по развитию железнодорожного сообщения на территории Башкирии является Уфимское железнодорожное кольцо.
На сегодняшний день главный ход транссибирской магистрали проходит через Уфу. Круглосуточно идет движение тяжеловесных железнодорожных составов 84% из которых являются транзитными. Для того, чтобы пустить составы в обходы Уфы правительством республики разрабатывается проект железнодорожного кольца вокруг Башкирской столицы. Проект предусматривает в том числе строительство железнодорожной ветки до аэропорта Уфы.
Сроков строительства как и окончательного решения о запуске проекта нет. Все будет зависеть от решения экспертного совета РЖД. Пока министерство транспорта республики продолжает обсуждать финансовую модель строительства с Минтрансом России и РЖД. В правительстве региона ожидают, что социально-экономический эффект от реализации проекта составит 288 млрд рублей.
Организация железнодорожного сообщения между аэропортом и городом назрела достаточно давно. Работа общественного транспорта на линии город-аэропорт неоднократно подвергалась критике. В июле 2021 года и вовсе вылилась в скандал, после того как аэропорт изменил условия для въезда на территорию такси. Так администрация воздушных ворот Башкортостана предлагала водителями такси бесплатно въезжать в течении часа только один раз, при этом оставив бесплатным время ожидания в течении 15 минут.
Водители не успевавшие высадить пассажиров и дождаться новых были вынуждены оставлять их за пределами территории аэропорта. Это вызвало гнев пользователей социальных сетей столкнувшихся с этой проблемой. Критике подверглась и работа государственного перевозчика "Башавтотранс", автобусы которого ходят редко и заканчивают свою работу рано - до того как прилетают несколько самолетов с загруженных направлений. В итоге аэропорт был вынужден пойти на уступки.