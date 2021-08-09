В России реформируют систему социальных выплат

Малоимущие подвергаются дополнительной оценке, по итогам которой выявляются действительно нуждающиеся и те, кто к нуждающимся не относится.

В России в режиме реального времени реформируется система социальных выплат. Теперь низкие доходы и, допустим, наличие детей в семье — не безусловный фактор для оказания помощи. Об этом сообщает «Финмаркет». Как отметили в пресс-службе Минтруда, новые пособия назначаются с учетом комплексной оценки нуждаемости. Так, помимо уровня дохода оценивается имущественная обеспеченность семьи, а также применяется правило нулевого дохода. В частности, как пояснили в Минтруде, комплексная оценка нуждаемости используется при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет включительно в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума; женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, в размере 50% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения; одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, — в размере половины регионального прожиточного минимума. При назначении пособий используется «правило нулевого дохода»: то есть взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то, пусть даже кратковременный официальный доход, а если его нет, то для этого нужна уважительная причина. Такая оценка, включающая не только имущественный критерий, но и концепцию нулевого дохода, при моделировании на данных других выборочных исследований показывает, что «около 30% малоимущих из малоимущих семей с детьми не смогут претендовать на получение пособия.

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