В РФ за прошедшие сутки выявили свыше 22 тысяч новых случаев ковида

По сообщению iz.ru, общее количество зарегистрированных новых случаев коронавируса в России за последние сутки составило двадцать две тысячи сто шестьдесят. Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Москве - здесь выявили две тысячи сто пятьдесят пациентов. На втором месте Петербург - медики зарегистрировали за сутки тысячу восемьсот девяносто пять случаев. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Подмосковье, где количество новых случаев заражения ковидом составило тысячу четыреста восемьдесят семь.