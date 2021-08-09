В Башкирии возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве детского сада

Однако отмечается, что принятые и оплаченные заказчиком работы по ряду позиций в том числе и по благоустройству внутренней и наружной отделки не были выполнены. Так, сумма ущерба федеральному и региональному бюджету, как сообщает прокуратура, составила более 14 миллионов рублей, тем временем сам детский сад так и не был сдан в эксплуатацию.