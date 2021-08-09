В Башкирии праздник на Куштау 15 августа решено перенести из-за лесных пожаров

В Башкирии праздник на Куштау 15 августа решено перенести из-за лесных пожаров
В Башкирии праздник на Куштау 15 августа решено перенести из-за лесных пожаров
Вчера, 08:41ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Сообщение об этом разместил в соцсетях Фарит Рахматуллов.

Защитник Куштау Фарит Рахматуллов разместил пост с объяснением принятого решения. Все дело в лесных пожарах.

В связи с обострившейся обстановкой в Республике Башкортостан, а именно аномальная погода, которая повлекла за собою череду опасных для жителей отдельных районов пожаров, проведение праздника 15 августа переносится на некоторое время.Фарит Рахматуллов

Однако всех неравнодушных Рахматуллов призвал присоединиться к ликвидации пожаров.

– Сообщение о празднике будет после уничтожения всех источников возгорания, и крупных очагах пожара. Всем не равнодушным людям и организациям огромная просьба присоединиться к ликвидации пожаров на нашей территории, – заявил Рахматуллов.

Напомним, 15 августа 2020 года у подножия шихана Куштау разгромили лагерь экоактивистов, в поддержку ее сохранения от промышленной разработки. Произошла стычка между экоактивистами, живущими в лагере и рабочими БСК в сопровождении людей в камуфляжной форме. Протесты на горе Куштау начались еще 3 августа 2020 года, после того, как БСК начала вырубать лес, чтобы провести геологоразведку горы.

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