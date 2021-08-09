В Башкирии 275 заболевших, 50000 перенесших и миллион вакцинированных

В Башкирии 275 заболевших, 50000 перенесших и миллион вакцинированных
В Башкирии 275 заболевших, 50000 перенесших и миллион вакцинированных
Вчера, 13:04ОбществоФото: 1mediainvest
Таковы данные оперативного штаба по Башкирии.

Количество заболевших с начала пандемии составило 50 612 человека. 46 223 человека, в том числе 41 выздоровел за прошедшие сутки.

Очередной антирекорд по заболеваемости поставил новый день. Так, прошлый рекорд, 260 человек остался далеко позади. По данным оперштаба на 9 августа он составил 275 человек. Благо количество погибших не бьет антирекордов и составляет 8 человек.

За миллион перевалило количество вакцинированных составило 1 002 869 человек, полностью завершили вакцинацию 782 354 человека.

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