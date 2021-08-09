Составили рейтинг самых обсуждаемых в ОК российских чемпионов и призёров Игр-2020

Составили рейтинг самых обсуждаемых в ОК российских чемпионов и призёров Игр-2020

Составили рейтинг самых обсуждаемых в ОК российских чемпионов и призёров Игр-2020

Вчера, 21:15
Общество
Фото: ОК
Евгений Рылов и спортивные гимнасты стали самыми обсуждаемыми российскими Олимпийскими чемпионами и призерами в Одноклассниках во время Игр-2020

Одноклассники составили рейтинг самых обсуждаемых в соцсети российских чемпионов и призёров летних Олимпийских игр в Токио. ОК проанализировали публикации официальных групп российских СМИ, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Олимпиада», а также заметки и комментарии пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта Олимпийских игр и до их завершения.

Самым упоминаемым российским спортсменом в ОК стал Евгений Рылов, завоевавший два золота в плавании на спине, а также серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В топ-3 по упоминаемости также вошли: стрелок Виталина Бацарашкина, ставшая первой российской олимпийской чемпионкой в Токио, и Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка в синхроннов плавании, завоевавшая два золота. Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети российского гимнаста Никиту Нагорного, а также Дину Аверину — художественную гимнастику в личном многоборье, которой судьи отдали только второе место.

ТОП-10 обсуждаемых спортсменов команды Олимпийского комитета России:

  1. Евгений Рылов (плавание);
  2. Виталина Бацарашкина (стрельба);
  3. Светлана Ромашина (синхронное плавание);
  4. Никита Нагорный (спортивная гимнастика);
  5. Дина Аверина (художественная гимнастика);
  6. Максим Храмцов (тхэквондо);
  7. Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика);
  8. Софья Великая (фехтование);
  9. Денис Аблязин (спортивная гимнастика);
  10. Андрей Рублёв (теннис).

Самым обсуждаемым в ОК видом спорта во время Игр в Токио 2020 стала спортивная гимнастика — впервые за 29 лет в командном многоборье победила женская сборная по спортивной гимнастике, а мужская — впервые за 25 лет. В топ-5 самых обсуждаемых видов спорта также вошли художественная гимнастика, волейбол, фехтование и теннис.

ТОП-10 обсуждаемых видов спорта во время летних Олимпийских игр в Токио:

  1. Спортивная гимнастика
  2. Художественная гимнастика
  3. Волейбол
  4. Фехтование
  5. Теннис
  6. Плавание
  7. Прыжки в воду
  8. Баскетбол
  9. Тхэквондо
  10. Синхронное плавание

За всеми актуальными событиями Игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Олимпиада», куда попадают актуальные публикации Олимпийского комитета России, а также публикаций из официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, РБК, ТАСС, РИА Новости, Известий и других. Также пользователи поддерживали российских спортсменов с помощью тематических рамок от официальной группы Олимпийского комитета России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы