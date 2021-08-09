Поджоги в лесах, коронавирус и новый республиканский закон. Итоги дня в Башкирии

МЧС Башкирии задержали возможного поджигателя травы в лесу. Им оказался 37-летний житель Хайбуллинского района, где ситуация с лесными пожарами остается напряженной, общая площадь действующих очагов составляет более 1,5 тысячи га. Известно, что поджигатель совершил пять поджогов в разных местах.
На оперативке главы Башкирии стало известно, что мошенники объявили сбор денег для помощи в тушении пожаров в Хайбуллинском районе. Однако было отмечено, что администрация района не собирает деньги для борьбы с лесными пожарами и справляется собственными силами и средствами.
Из-за лесных пожаров перенесли и праздник в честь защиты шихана Куштау с 15 августа на некоторое время, об этом сообщил в социальных сетях один из защитников – Фарит Рахматуллов.
По данным оперативного штаба, в Башкирии на 9 августа 275 заболевших, 50000 перенесших. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 50 612 человека. 46 223 человека, в том числе 41 выздоровел за прошедшие сутки. Количество вакцинированных – более миллиона. Известно, что среди погибших от инфекции вакцинированных нет.
Глава Башкирии заявил, что к 450-летию Уфы город получит несколько важнейших объектов. Известно, что Путин придал юбилею города статус федерального значения. Первое – Евразийский научно-образовательный центр. Хабиров рассказал о том, что статус НОЦ Башкирия имеет меньше года, но уже получила на развитие науки и образования уже получила 850 миллионов рублей. Второе – студенческий кампус, на строительство которого уже сейчас рассматриваются заявки. Также состоялся разговор о приоритете участия региона в программе «Приоритет 2030» и о строительстве карбонового полигона.
Вступил в силу новый республиканский закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в сфере местного самоуправления, согласно которому жители населенных пунктов смогут вносить собственные инициативные проекты в администрацию муниципалитета. Муниципалитет обязан рассмотреть инициативный проект в течение 30 дней с момента его подачи. Финансироваться проекты будут из местного и республиканского бюджета, также будут приниматься добровольные взносы.
В Уфе может появиться железнодорожное сообщение с аэропортом. Одним из крупнейших проектов по развитию железнодорожного сообщения на территории Башкирии является Уфимское железнодорожное кольцо, который предусматривает строительство железнодорожной ветки до аэропорта Уфы. На данный момент сроков строительства и окончательного решения о запуске проекта - нет.
Башкирия находится на 38 месте в рейтинге доступности бензина для населения. Однако, в социальных сетях появляются сообщения о подорожании на 50 копеек всех видов топлива на одной их крупных сетевых АЗС. Отметим, что в прошлом году регион занимал 40 строчку, но на это раз оказался выше на две позиции.