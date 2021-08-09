На оперативке главы Башкирии заявили, что мошенники наживаются на лесных пожарах

На оперативке главы Башкирии заявили, что мошенники наживаются на лесных пожарах
На оперативке главы Башкирии заявили, что мошенники наживаются на лесных пожарах
Вчера, 15:51ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MediaInvest
Мошенники объявили сбор денег для помощи в тушении пожаров в Хайбуллинском районе.

Начальница Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям – Елена Прочаковская на оперативном совещании в Правительстве РБ сообщила о новом случае мошенничества. На этот раз был объявлен сбор денег для помощи тушения пожаров в Хайбуллинском районе. Было отмечено, что администрация района не собирает деньги для борьбы с лесными пожарами и справляется собственными силами и средствами.

Напомним, что, по данным МЧС, пожар в Хайбуллинском районе начался 4 августа с горения травы и продолжается до сих пор. Известно также, что возможной причиной возникновения очагов является умышленный поджог. Так, сегодня, 9 августа, в отчете об обстановке с лесными пожарами в Башкирии, сотрудник МЧС сообщил, что был задержан подозреваемый в поджоге леса в пяти разных местах, в том числе и в Хайбуллинском районе.

Так, на данный момент ситуация с лесными пожарами в Хайбуллинском районе остается напряженной, общая площадь действующий очагов составляет более 1,5 тысячи га.

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