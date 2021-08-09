На форуме Baltic Weekend обсудят роль бизнеса в развитии территорий

Что сделать, чтобы регион вызывал позитивные ассоциации, и в него хотелось приезжать, на работу или в качестве туриста? Какую пользу может принести сильный территориальный бренд региону и его жителям? Как объединить различные активности в единую кампанию? Каковы социально-экономические особенности важно учитывать при разработке брендинга? Как программы компаний способствуют развитию туризма и сферы услуг? Эти темы обсудят участники круглого стола «Роль бизнеса в развитии территориальных брендов», который состоится 9 сентября 2021 года на площадке Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2021. Спикеры дискуссии — представители бизнеса и медиаэксперты: