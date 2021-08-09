На форуме Baltic Weekend обсудят роль бизнеса в развитии территорий

На форуме Baltic Weekend обсудят роль бизнеса в развитии территорий
На форуме Baltic Weekend обсудят роль бизнеса в развитии территорий
Вчера, 21:40Общество
Бизнес в значительной мере влияет на местные сообщества и прямо заинтересован в качестве жизни на территориях присутствия.

Для решения столь масштабных задач необходимы не только собственные социальные программы, но и инвестиции, внимание федерального центра и институтов развития. В этой связи большое значение приобретает бренд региона.

Что сделать, чтобы регион вызывал позитивные ассоциации, и в него хотелось приезжать, на работу или в качестве туриста? Какую пользу может принести сильный территориальный бренд региону и его жителям? Как объединить различные активности в единую кампанию? Каковы социально-экономические особенности важно учитывать при разработке брендинга? Как программы компаний способствуют развитию туризма и сферы услуг? Эти темы обсудят участники круглого стола «Роль бизнеса в развитии территориальных брендов», который состоится 9 сентября 2021 года на площадке Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2021. Спикеры дискуссии — представители бизнеса и медиаэксперты:

Владимир Руга, заместитель генерального директора по внешним коммуникациям, Магнитогорский металлургический комбинат

Марина Геворкян, генеральный директор, Сноб

Сергей Емельянов, директор, Александринский театр

Ольга Очеретина, директор по связям с общественностью, Почта Банк

Руслан Новиков, генеральный директор, Аргументы и факты

Артем Егикян, генеральный директор, Silk Road Samarkand

Татьяна Смирнова, директор департамента общественных связей, Норникель

Baltic Weekend — крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, уникальная площадка для открытого диалога между топ-менеджерами компаний, агентств, госсектора и научного сообщества. Ежегодно проходит в Санкт-Петербурге с 2000 года. Холдинг 1MI традиционно является информационным партнером форума.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте.

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