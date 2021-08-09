Министр здравоохранения Башкирии заявил, что вакцинированные не умирают

По словам Максима Забелина ни один из погибших от COVID-19 в Башкирии не был вакцинирован.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии министр здравоохранения региона Максим Забелин доложил главе региона о обстановке с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Не обошли стороной и тему вакцинации, Забелин сообщил, что в республике вакцинировались первым компонентом 998 862 человека. Полностью завершена вакцинация 777 133 человек. Также 208 тысяч жителей старше 60 лет сделали прививку. Хабиров подчеркнул важность прививок для пожилых, так как основная смертность приходится именно на данную возрастную категорию. Также он задал министру прямой вопрос, есть ли зарегистрированные случаи смерти от ковид у вакцинированных пациентов. На что Забелин уверенно заявил, что таких случаев в республике не регистрировали. Забелин также сообщил, что Башкирия вышла вперед по темпам вакцинации, и за неделю перебралась в 26 до 13 места. Заметим, что сегодня вновь побит рекорд заболевших за сутки, теперь он составляет 275 человек. Количество смертей в сутки колеблется от 8 до 9.

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