Конкурсу «Миссис Россия» уже более 20 лет. Его проводит фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин», которым руководит Алла Маркина. Ключевым условием участия в конкурсе остается быть супругой и матерью. Ограничения по возрасту отсутствуют. Алла Маркина считает необходимым проводить подобные фестивали. Надо делать так, чтобы «все радовались и объединяли свои усилия во имя добра, счастья и любви на этой планете».