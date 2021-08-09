Губернатор Пермского края оценил результаты инвестпроектов ПЦБК

“Пермская целлюлозно-бумажная компания” (ГП “ПЦБК) представила губернатору Дмитрию Махонину итоги двух масштабных инвестиционных проектов «Сила картона» и «Сила бумаги», по которым правительство Пермского края, банк ВТБ и предприятие заключили меморандум в 2017 году.

В рабочей поездке также приняли участие председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко и министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович. Инвестиции в оба проекта по модернизации картоноделательной КДМ-1 и бумагоделательной БДМ-2 машин составили 3,8 млрд рублей, пишет vetta.tv. Модернизация оборудования позволила предприятию не только на 30% увеличить объемы выпуска продукции, но и значительно снизила нагрузку на окружающую среду. Губернатор края во время поездки на предприятие посетил два основных цеха ООО «Прикамский картон» (входит в ГП «ПЦБК»). В одном из них после модернизации выпуск картона врос с 56 до 124 тыс. тонн. В другом цехе Махонина познакомили с процессом разлома макулатуры и очищения избыточной оборотной воды на флотаторе. Установка позволяет удалять продукты целлюлозно-бумажного производства, тем самым значительно снижая нагрузку на очистные сооружения предприятия, которые “ПЦБК” также модернизирует, как и производство. В частности, на предприятии установили современную система аэрации, реконструировали первичные и вторичные отстойники. За счет этих мер удалось снизить основные показатели по сбросам от 10 до 42%. До 2025 года на дальнейшую реконструкцию очистных сооружений планируют направить порядка 167 миллионов рублей. Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что сегодня перед регионом стоят важные задачи, связанные с выделением парниковых газов, и других экологических проблем, которые сейчас решаются во всем мире. «ПЦБК – одно из наших крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, которое активно работает в направлении улучшения экологической обстановки, выполняя специальные программы и масштабные инвестиционные проекты и сокращая воздействие на окружающую среду», - отметил Махонин. Александр Бойченко в свою очередь добавил, что за прошедшие 5 лет при поддержке губернатора и депутатского корпуса в Прикамье были реализованы региональные приоритетные инвестиционные проекты на общую сумму порядка 240 млрд рублей. Сейчас в региональном портфеле 41 приоритетный инвестпроект на 380 млрд рублей.

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