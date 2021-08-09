Детско-юношеская модель фестиваля «Ладожская Кругосветка» заработала на «Ладоге фест»

В этом году ежегодный спортивно-туристский фестиваль «Ладога Фест» пройдет при поддержке Фонда Росконгресс с седьмого по пятнадцатое августа.

Издание сообщает, что фестиваль проведут в десяти городах Ленинградской области и Карелии, которые расположены на побережье Ладожского озера. В Санкт-Петербурге тоже будут проведены мероприятия. Начнется фестиваль с многодневной парусной регаты «Большая Ладога», которая стартует из Новой Ладоги и завершится в Сортавале. В рамках фестиваля запланированы спортивная, деловая и развлекательная программы, сообщает ТАСС, . В спортивной части предусмотрены велопробег, прыжки с парашютом, шоу малой авиации, проведение командных состязаний, соревнований по конному виду спорта и скалолазанию. Кроме этого, в рамках мероприятия запланирован мотопробег вокруг Ладожского озера «Ладожское кольцо». Его организует мотоклуб OST MC. Также на фестивале будет работать детская юношеская модель фестиваля «Ладожская кругосветка» и фестиваль дронов «Мне сверху видно всё». Деловая часть программы пройдет в Олонце, Новой Ладоге и Сортавале. В Олонце состоится вторая историко-краеведческая конференция, где утвердят «Комитет Сухо». В рамках развлекательной программы проведут фестивали, которые посвящены фото, кино, колокольному звону, гастрономическому разнообразию и современным танцам, также по всем площадкам пройдет выставка ретромобилей. По словам организаторов мероприятия, его проведение помогает не только популяризировать спортивный туризм, но также привлечь внимание к экологии Ладожского озера, сохранению его экосистемы и биологического разнообразия. Также фестиваль стимулирует развитие гостиничного и ресторанного бизнеса, строительство дорог и новой спортивной инфраструктуры в Республике Карелия и Ленинградской области. Партнером Фонда Росконгресс, поддерживающего спортивные мероприятия фестиваля, выступает холдинг 1MI. Напомним, в этом году также впервые провели зимнюю серию мероприятий LADOGA FEST WINTER CUP 2021. Мероприятие прошло при поддержке горнолыжного союза России и российской школы инструкторов. Пятнадцатого января в Ленинградской области стартовал первый проект «Открываем мир для особенных детей». Подробнее о фестивале — на сайте «Ладоги Фест».

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