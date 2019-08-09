Жители Башкирии не смогут взять в долг кредит под залог квартиры
Новая норма позволит защитить заемщиков от мошенников.
С 1 ноября 2019 года взять в долг сумму в микрофинансовой организации (МФО) под залог квартиры станет невозможно. Об этой новелле законодательства говорится в сообщении Национального банка Башкирии – подразделения Банка России.
Отдать в залог квартиру МФО нельзя будет даже в том случае, если это жилье у заемщика не единственное. При этом заложить любое другое недвижимое имущество будет можно, главное, чтобы оно было нежилым.
В сообщении Нацбанка говорится, что эта норма призвана защитить заемщиков от мошенников и недобросовестных кредиторов, которые используя различные схемы, незаконно забирали жилье у несчастных заемщиков. К слову, за первое полугодие 2019 года в Башкирии выявили 24 таких «черных» кредитора.
- За кредитами и другими финансовыми услугами обращаться необходимо только к легальным организациям, которые находятся под надзором Банка России. Также необходимо внимательно читать документы и договоры, которые оформляются при получении кредита или займа, – говорит Марат Кашапов, управляющий Национальным Банком Башкирии – подразделением Банка России.