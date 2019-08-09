Жители Башкирии не смогут взять в долг кредит под залог квартиры

С 1 ноября 2019 года взять в долг сумму в микрофинансовой организации (МФО) под залог квартиры станет невозможно. Об этой новелле законодательства говорится в сообщении Национального банка Башкирии – подразделения Банка России.

Отдать в залог квартиру МФО нельзя будет даже в том случае, если это жилье у заемщика не единственное. При этом заложить любое другое недвижимое имущество будет можно, главное, чтобы оно было нежилым.

В сообщении Нацбанка говорится, что эта норма призвана защитить заемщиков от мошенников и недобросовестных кредиторов, которые используя различные схемы, незаконно забирали жилье у несчастных заемщиков. К слову, за первое полугодие 2019 года в Башкирии выявили 24 таких «черных» кредитора.