«Здравчас»: в июле жители Башкирии вдвое чаще жаловались на медобслуживание

Накануне, 8 августа, в Уфе прошло заседание правительства в формате «здравчас». Подробности сообщили в пресс-службе главы региона.

Как оказалось, по итогам июля жители Башкирии стали в два раза чаще жаловаться на медицинское обслуживание, при этом больше всего нареканий вызывают запись на прием к врачам, недостаток узких специалистов и медикаментов.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, похоже, настроился на принятие более суровых мер по поводу положения дел в здравоохранении

- Ко всем обращаюсь: в конце года будем ставить вопрос о профессиональной пригодности руководителей, - заявил он. - Целый год работаем! За это время можно все перевернуть!

Радий Хабиров признался, что «с нетерпением и даже с испугом» ждет сентября. Но это связано не с выборами, как могли подумать некоторые. Дело в том, что ранее именно на сентябрь была назначена контрольная дата для подведения итогов по исправлению ситуации в сфере здравоохранения. На эи цели из бюджета было выделено 275 млн.рублей.

Ио министра здравоохранения Максиму Забелину при таком раскладе осталось только вновь рассказать о том, какие меры руководство ведомства пытается предпринять для исправления ситуации. По его словам, серьезный акцент сделан на оказании медпомощи сельчанам, поскольку 40 процентов населения Башкирии все-таки проживают в деревне. При этом уровень смертности населения в сельской местности значительно выше, чем в городах. К тому же, в последнее время в деревнях отмечен рост обще заболеваемости.

Так, по оперативным данным за первое полугодие 2019 года, наибольший уровень смертности был отмечен в Калтасинском, Кугарчинском, Нуримановском и Шаранском районах.

- Каждый раз даете мне очень страшные вещи. А кто-нибудь вообще это изучал за 20 или 25 недавних лет? – спросил в ответ Радий Хабиров. - Если за десять лет мы видим, что Калтасинский район в такой плачевной ситуации, туда нужно высылать аналитическую бригаду, изучать проблему: что кушают, что пьют, что там с экологией...

Ио вице-премьера Ленара Иванова отметила, что нужно делать упор и на том, чтобы люди сами заботились о своем здоровье. Оказывается, только на оплату больничных республика ежегодно тратит 7 млрд рублей.