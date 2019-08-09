Захарова высказалась относительно ситуации с протестами в Гонконге
Вчера, 22:58ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о том, что стороннее вмешательство в ситуацию с протестами в Гонконге может быть направлено на разрушение китайско-российского сотрудничества.
Так, пишет RT, по словам Захаровой, китайское руководство высказало прямые обвинения, в отношении целого ряда западных спецслужб, среди которых есть представители американских спецслужб. Речь идет об организации протестов, а также о конкретном участии в беспорядках, наблюдаемых на территории Гонконга. При этом, Захарова подчеркнула, что этот вопрос будет обсужден в ходе намеченных на ближайшее время консультаций с китайскими коллегами.
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