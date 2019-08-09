Захарова высказалась относительно ситуации с протестами в Гонконге

Так, пишет RT, по словам Захаровой, китайское руководство высказало прямые обвинения, в отношении целого ряда западных спецслужб, среди которых есть представители американских спецслужб. Речь идет об организации протестов, а также о конкретном участии в беспорядках, наблюдаемых на территории Гонконга. При этом, Захарова подчеркнула, что этот вопрос будет обсужден в ходе намеченных на ближайшее время консультаций с китайскими коллегами.