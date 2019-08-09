Юрий Шевчук прилетел в Уфу на похороны своей матери

Сегодня, 9 августа, утром пришла скорбная новость – ночью в Уфе на 95-м году жизни скончалась мать знаменитого рок-музыканта Юрия Шевчука – Фания Акрамовна Гареева-Шевчук. Эту информацию стали передавать друг другу те, кто близок к семье Юрия Юлиановича.

Его отец Юлиан Сосфенович ушел из жизни шесть лет назад. Фания Акрамовна ненадолго ездила в Санкт-Петербург навестит сына и внука, но потом вернулась в Уфу, где у нее осталось много друзей.

Фания Акрамовна много лет преподавала на художественно-графическом факультете Башгоспедуниверситета, который в свое время закончил и ее сын. Она и сама прекрасно рисовала.

Проститься с той прекрасной женщиной наверняка придут многие.

О времени и месте прощания будет известно чуть позднее.