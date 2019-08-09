В Нижнем Новгороде открылся современный центр реабилитации инвалидов

Стоит отметить, что это первый в своем роде социально значимый проект на территории региона. Благодаря его реализации инвалидам будут доступны технические средства реабилитации (ТСР), разработанные по инновационным технологиям, а также с применением клиентоориентированных механизмов, пишет newsnn.

В центре будет разработана транспортно-логистическая система. Постоянно будут пополняться пункты, где можно получить ТСР. Кроме того, граждане с ограниченными возможностями могут взять средства реабилитации в аренду, а также записаться в «школу ухода», где их научат правильно работать со всеми ТСР.

Также концепция центра разрабатывалась с учетом максимального комфорта: была внедрена специальная система для распределения очередей, установлены системы видео- и аудионаблюдения, а также приняты во внимание все особенности маломобильных граждан.

Заместитель председателя Фонда социального страхования России Алексей Кошелев отметил, что центр в Нижнем Новгороде – третий в стране. Еще два расположены в Петербурге и Орле. По словам Кошелева, специалисты Фонда трудятся над доставкой ТСР непосредственно на дом. Качество услуг также улучшается благодаря возможности для родственников получить консультацию по вопросам применения ТСР. Также специалисты на практике продемонстрируют работу средств.

Центр был организован при поддержке одного из поставщиков ТСР, с которым отделение Фонда в Нижнем Новгороде сотрудничает в рамках госконтракта.

В 2018 году региональное отделение ФСС закупило и обеспечило инвалидов 11,2 миллиона единиц ТСР. Общая стоимость средств реабилитации оценивается в 729 миллионов рублей. В текущем году объем средств, направленных на покупку ТСР, был увеличен до 744,2 миллиона рублей. Эта сумма позволит Фонду закупить более 10,5 миллиона единиц ТСР, а также протезно-ортопедических изделий.