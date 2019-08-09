В МВД Башкирии началась проверка после публикаций о гибели сотрудников полиции
Вчера, 18:17ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Последним таким ЧП стала смерть молодого полицейского, попавшая в прямой эфир.
Сегодня, 9 августа, стало известно, что в МВД Башкирии прибыла группа проверяющих из федерального главка. Об том сообщил портал bash.news со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Внутренняя проверка, которую проводят представители подразделения собственной безопасности МВД России, должна установить, в частности, причины гибели 23-летнего полицейского, которая транслировалась в прямом эфире в соцсетях.
Помимо этого, возможно, еще одной темой для проверки может стать возросшее число самоубийств сотрудников полиции, о котором ранее писала Медиакорсеть.
Мы следим за развитием событий.
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