В Башкирии в рамках нацпроекта двум тысячам женщинам помогут забеременеть

Речь идет о поддержке семей, столкнувшихся с бесплодием. В рамках нацпроекта «Демография» республике планируют выделить около 246 миллионов рублей на процедуры ЭКО. Об этом сообщил в эфире телеканала БСТ врио главы минздрава Башкирии Юрий Мельников.

В этом году уже 1099 женщин в республике стали мамами именно благодаря этой процедуре.

До конца 2019 года ЭКО поможет 2025 нуждающимся женщинам. Всего по плану на 2019 год данные процедуры пройдут 2025 нуждающихся в них женщин.

Напомним, за пять месяцев 2019 года умерли 122 ребенка в возрасте до 1 года, сообщает Росстат. В 2018 году за этот же период было зарегистрировано на 11 смертей меньше.

Подобный рост младенческой смертности наблюдается в двух регионах ПФО: Башкортостане и Пензенской области. Татарстан занял второе место (умерли 80 малышей), третье место «заняла» Нижегородская область (70 младенцев).

Напомним, что вопросы демографии в регионе волнуют давно: рождаемость в Башкирии упала на 9,9%. Об этом на совещании говорили в конце июля.