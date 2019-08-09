В Башкирии в рамках нацпроекта двум тысячам женщинам помогут забеременеть
На эти цели будет выделено 246 миллионов рублей.
Речь идет о поддержке семей, столкнувшихся с бесплодием. В рамках нацпроекта «Демография» республике планируют выделить около 246 миллионов рублей на процедуры ЭКО. Об этом сообщил в эфире телеканала БСТ врио главы минздрава Башкирии Юрий Мельников.
В этом году уже 1099 женщин в республике стали мамами именно благодаря этой процедуре.
До конца 2019 года ЭКО поможет 2025 нуждающимся женщинам. Всего по плану на 2019 год данные процедуры пройдут 2025 нуждающихся в них женщин.
Напомним, за пять месяцев 2019 года умерли 122 ребенка в возрасте до 1 года, сообщает Росстат. В 2018 году за этот же период было зарегистрировано на 11 смертей меньше.
Подобный рост младенческой смертности наблюдается в двух регионах ПФО: Башкортостане и Пензенской области. Татарстан занял второе место (умерли 80 малышей), третье место «заняла» Нижегородская область (70 младенцев).
Напомним, что вопросы демографии в регионе волнуют давно: рождаемость в Башкирии упала на 9,9%. Об этом на совещании говорили в конце июля.
Соответственно увеличилась в 1,5 раза и естественная убыль населения, она составила 3773 человека. Это объясняется снижением числа женщин детородного возраста, миграционными процессами.