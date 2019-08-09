В Башкирии из 25 бизнесменов-миллиардеров три – женщины

В опубликованном недавно рейтинге богатейших бизнесменов Башкирии оказались 7 женщин-предпринимательниц. Из них трое с миллиардным состоянием, еще четыре женщины с состоянием от 200 до 800 миллионов рублей.

Возглавляет рейтинг Олеся Гасанова, совладелица компаний «Петон Химтек» и «НТЦ «Энергоавтоматизация» с суммой принадлежащих ей чистых активов 3,1 миллиарда рублей.

На втором месте Гульнара Рафикова, совладелица сельскохозяйственных предприятий «Урожай», «Белоозерский», МФ «Урожай». Ей принадлежат чистые активы предприятий на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Замыкает женскую тройку лидеров среди миллиардерш Ира Латыпова с состоянием (стоимостью чистых активов) в 1,1 миллиарда рублей. Ей принадлежит компания «БКС-Лизинг», также она является совладелицей фирм «Альфа» и «торговый дом Лоо».

Также в списке богатейших бизнесменов Галина Мамаева (ООО «Проминтех») – 0,8 миллиарда рублей, Гульфия Габитова (ООО «Форум») – 0,7 миллиарда рублей, Зугра Камаева (завод «Альтернатива») – 0,4 миллиарда рублей, Наталия Разуваева (академия ВЭГУ) – 0,3 миллиарда рублей.