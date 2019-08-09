Трамп рассказал о причине отказа от алкоголя

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью американскому изданию рассказал о причине своего отказа от употребления спиртных напитков.
Он принял такое решение после смерти своего старшего брата Фреда, при жизни страдающего алкоголизмом, сообщает 9 августа газета «Известия».
Трамп рассказал о напряженных отношениях брата с близкими, которые не поддерживали его желания стать пилотом. Их отец настаивал, чтобы Фред занимался управлением семейным бизнесом.
Старший брат Трампа умер в возрасте 42 лет, в 1981 году, что стало потрясением для будущего президента. Лидер США рассказал также о тех неблагоприятных изменениях, которые происходили с братом в результате употребления спиртного. Это повлияло на решение Трампа об отказе от спиртных напитков.
Президент США также отметил, что опасается генетической предрасположенности к алкоголизму.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей