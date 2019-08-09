С севера на юг за 30 минут: в Уфе открыли долгожданный Тимашевский путепровод

Начатое три года назад проектирование и финансирование Тимашевского путепровода Уфы сегодня подошло к своему логическому завершению. Сегодня, 9 августа, при участии врио главы республики Радия Хабирова, городской мэрии и представителей ПАО АНК «Башнефть» было открыто автомобильное движение по новой дорожной развязке.

Фото: Дмитрий Михайлов

Необходимость улучшения дорожной инфраструктуры в северной части города возникла еще 90-е годы прошлого века. Многочасовые заторы возникали, прежде всего, у железнодорожной линии, пересекающей проезжую часть. Уфимцам приходилось терять по несколько долгих часов в пробках, чтобы добраться до работы и вернуться домой. Проблема не решалась по причине отсутствия необходимых средств в республиканской казне. К счастью, в 2016 году «Башнефть» в рамках соглашения ПАО «НК «Роснефть» и Башкирии договорились о совместном финансировании проектирования и строительства дорожной развязки. Общий объём инвестиций в строительство объекта составил 1 млрд рублей.

Фото: Дмитрий Михайлов

Открывая долгожданный дорожный объект, врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил:

— До строительства этого путепровода здесь люди мучились, долгими часами ждали, когда можно будет проехать. Мы сейчас активно работаем вместе с коллегами, чтобы транспортную инфраструктуру города сделать удобной. Люди очень долго ждали этот путепровод, десятки лет. Все-таки мы его достроили, и это первая хорошая ласточка, — отметил он.

Фото: Дмитрий Михайлов

Транспортная развязка построена по последним технологиям с соблюдением всех современных строительных норм, а также требований безопасности. Условия для строительства были сложными: потребовалось осушить болотистую местность, перенести большое количество коммуникаций, кабелей, водо- и газопроводов. Длина развязки составляет 161 метр, ширина — 14,5 метра. Для автомобилей и грузовиков здесь предусмотрены три полосы движения. Кроме того, потребовалось строительство подхода протяженностью 862 метра с выходом на существующие профили улицы Свободы и Бирского тракта. Строители не забыли и о пешеходах и жителях: здесь устроены удобные тротуары, установлены шумозащитные экраны.

С введением в эксплуатацию нового объекта время в пути уфимцев, проезжающих по этой развязке к югу Уфы, сократилось до 30 минут. И никаких заторов.

Фото: Дмитрий Михайлов

— Среди наших сотрудников есть люди, которые были вынуждены стоять в этих пробках. Поэтому строительство нового путепровода для нас было также очень важно, — сообщил исполняющий обязанности президента ПАО АНК «Башнефть» Виктор Соловых.