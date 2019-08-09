Фото: pxhere.com
Поликлинику для детей в Кудымкаре построят к 2020 году
Вчера, 16:41Общество
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В Кудымкаре приступили к строительству новой детской поликлиники.
Как сообщает properm.ru, генеральный подрядчик должен завершить работы к сентябрю будущего года.
Здание медицинского учреждения высотой в три этажа и общей площадью около четырех тысяч квадратных метров будет рассчитано на 200 посещений в смену. На проект из бюджета Прикамья выделили 210 миллионов рублей.
Кроме этого, в июне в столице Коми-Пермяцкого округа начали строительство нового хирургического корпуса на 80 мест. Медучреждение начнет работу в конце 2021 года.
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