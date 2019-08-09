Организатора уфимского квеста в хрущевке оштрафовали на 10 тысяч рублей
Вчера, 14:53ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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В прокуратуре объяснили, что связано это с нарушением противопожарных норм.
Сама территория квестов «Лабиринт102» находилась в подвальном помещении. В комнате, как выяснилось, не было необходимой вентиляции, не было плана эвакуации, пожарной сигнализации и самого выхода при экстренном случае.
Все это в прокуратуре, после проверки, сочли незаконным. В ведомстве особенно отметили, что для несовершеннолетних посетителей квеста не была обеспечена информационная безопасность. Нарушения потребовали оперативно устранить, а организатора квестов оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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