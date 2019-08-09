Опубликован рейтинг миллиардеров Башкирии

В ТОП-50 самых богатых бизнесменов Башкирии вошли владельцы известных и не очень известных (не сильно представленных в медийном поле) компаний. Рейтинг составлен исходя из того, какой долей чистых активов предприятий владеют те или иные предприниматели.

В публикации, между тем, указывается на один важный нюанс: при составлении рейтинга богатых жителей республики учитывался только бизнес-показатель, но не учитывались такие факторы, как стоимость движимого и недвижимого имущества, размер вкладов в банках, стоимость других активов, принадлежащих участникам рейтинга.