Опубликован рейтинг миллиардеров Башкирии

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В рейтинге богатейших бизнесменов республики 25 миллиардеров и столько же мультимиллионеров.
В ТОП-50 самых богатых бизнесменов Башкирии вошли владельцы известных и не очень известных (не сильно представленных в медийном поле) компаний. Рейтинг составлен исходя из того, какой долей чистых активов предприятий владеют те или иные предприниматели.
В публикации, между тем, указывается на один важный нюанс: при составлении рейтинга богатых жителей республики учитывался только бизнес-показатель, но не учитывались такие факторы, как стоимость движимого и недвижимого имущества, размер вкладов в банках, стоимость других активов, принадлежащих участникам рейтинга.
Общая стоимость чистых активов предприятий, принадлежащих 50 крупнейшим республиканским бизнесменам равна 69,8 миллиарда рублей. Рейтинг доступен по этой ссылке.
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