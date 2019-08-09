Невзоров, не стесняясь в выражениях, назвал Уфу почти «столицей изнасилований»

На днях, известный российский публицист Александр Невзоров в эфире Радио «Эхо Москвы» прошелся по репутации столицы Башкирии в рамках своей еженедельной программы «Невзоровские среды».

Рассуждая среди прочего о митингах протеста в Москве, участники которых были задержаны полицией, он назвал эти события изнасилованием Конституции.

Затем Невзоров отметил, что все российские города имеют склонность к тому, чтобы быть в чем-то лидерами. И, продолжая тему изнасилований, публицист заявил, что Уфа претендует на гордое звание столицы изнасилований». При этом он уточнил, что Москва конкурирует с Уфой за звание столицы такого рода непотребных занятий.

Затем Невзоров по-своему изложил фабулу резонансного группового изнасилования, которое произошло в конце октября прошлого года в Уфе.

Напомним, три бывших полицейских руководителя обвиняются в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницлы, которую Невзоров назвал почему-то «милиционершей».

— У уфимцев почему-то вызывают приступы похоти всякие существа с погонами, — резюмировал публицист.

Со стороны представителей власти или общественности пока особой реакции на эту фразу не последовало.