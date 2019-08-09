Фото: pxhere.com
На Китай обрушится супертайфун «Лекима»
Вчера, 18:24Общество
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Центральная метеорологическая служба Китая рассылает экстренные предупреждения о приближении супертайфуна «Лекима».
Тайфун будет сопровождаться сильнейшими ливнями. Об этом информирует RNS.
Китайские синоптики уже заявили о наивысшем, «красном» уровне метеорологической опасности. Предположительно, супертайфун «Лекима» ударит по побережью Чжэцзян в субботу, 10 августа.
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