На Китай обрушится супертайфун «Лекима»

Тайфун будет сопровождаться сильнейшими ливнями. Об этом информирует RNS.

Китайские синоптики уже заявили о наивысшем, «красном» уровне метеорологической опасности. Предположительно, супертайфун «Лекима» ударит по побережью Чжэцзян в субботу, 10 августа.