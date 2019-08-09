Минфин Башкирии уничтожает документы

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Для этого ведомство закупает специальное оборудование.
На самом деле, конечно же, ничего криминального (скорее всего) здесь нет, и речь идет об обычной офисной работе, частью которой является уничтожение (измельчение) ненужных бумаг, устаревших документов и т. д. С этой целью Министерство финансов Башкирии закупает уничтожитель бумаги или шредер, как он еще называется.
Максимальная стоимость закупки – 92,4 тысячи рублей. Предприниматели, которые занимаются продажей канцтоваров и прочей вот такой техники, могут успеть стать поставщиками государственного двора – заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 августа 2019 года.
Информация предоставлена порталом госзакупок и информационной системой «СПАРК-Интерфакс».
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