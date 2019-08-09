Минфин Башкирии уничтожает документы

На самом деле, конечно же, ничего криминального (скорее всего) здесь нет, и речь идет об обычной офисной работе, частью которой является уничтожение (измельчение) ненужных бумаг, устаревших документов и т. д. С этой целью Министерство финансов Башкирии закупает уничтожитель бумаги или шредер, как он еще называется.