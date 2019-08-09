Идеи калужского губернатора могут привести к росту националистических настроений

В истории 1480 год запомнился как год, когда Московское княжество перестало платить дань ордынскому хану. В ноябре этого года хан Ахмат собрал сильную армию и попытался снова собрать дань с Москвы, но кровопролитной битвы не случилось. Войска обеих армий встретились на разных берегах Угры и простояли так больше месяца. Позже они повернули обратно на Волгу. Ахмата после этого убили, а Москва была свободна.

Однако остается неясно, для чего прагматичному Артамонову поднимать события такой давности и выводить их в статус федеральной даты, пишет издание «Новые известия». Специалисты сошлись во мнении, что Калужской области необходим свой исторический бренд. Регион, по сути, был включен в большую московскую агломерацию, поэтому с одной стороны подобные предложения имеют место быть. Область хочет иметь какие-то исторические события, определяющие ее место. Особо значимых событий в истории Калуги пока нет, так как все это перепадало на долю Москвы. Поэтому Артамонов решил исправить это недоразумение.

Но политологи не поддержали его идей. Ведь, введя новый федеральный праздник, можно наткнуться на осуждение «противной стороны», которая по численности населения занимает второе место.

По мнению эксперта-политолога Аббаса Галямова, этот праздник вызовет негодование среди татарских националистов, которые опять начнут возмущаться, что «русские их не любят». Кроме того, витающие в воздухе протестные настроения также надо учитывать.

Существуют еще сомнения, что люди будут узнавать саму дату события, так как историки не слишком глубоко его изучили: у стояния нет четко обозначенных границ на карте, а также оно не отмечено в иностранных хрониках. Также многие скептически относятся к учреждению новых праздников, считая, что это очередной повод просить деньги у столицы.