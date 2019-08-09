ФСС: компании могут вернуть до 30% страховых взносов

Для получения финансирования страхователю нужно до первого августа подать заявление в территориальный орган Фонда социального страхования России по месту своей регистрации. К заявлению необходимо приложить пакет соответствующих документов, сообщают novostivolgograda.ru

В текущем году в Астраханской области страхователи стали более активно требовать возмещения своих расходов на финансовое обеспечение предупредительных мер по снижению травматизма на производствах, профессиональных заболеваний сотрудников и санаторно-курортного лечения лиц, задействованных на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

В прошлом году средствами Фонда на сумму 22340,77 тыс. рублей воспользовались 219 страхователей. В нынешнем году заявления на сумму 33076,355 тыс. рублей подали 270 страхователей. Впервые в 2019 году работодатели выделят на санаторно-курортное лечение персонала предпенсионного возраста 3181,068 тыс. рублей.

Эксперты регионального отдела постоянно проводят встречи и семинары со страхователями. В их рамках работодателям рассказывают, как те могут получить деньги на охрану труда.