ФСС: компании могут вернуть до 30% страховых взносов
Каждый год компании и производства имеют возможность направлять на профилактику травматизма и профессиональных заболеваний на своих мощностях до 30% страховых взносов. Речь идет об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний.
Для получения финансирования страхователю нужно до первого августа подать заявление в территориальный орган Фонда социального страхования России по месту своей регистрации. К заявлению необходимо приложить пакет соответствующих документов, сообщают novostivolgograda.ru
В текущем году в Астраханской области страхователи стали более активно требовать возмещения своих расходов на финансовое обеспечение предупредительных мер по снижению травматизма на производствах, профессиональных заболеваний сотрудников и санаторно-курортного лечения лиц, задействованных на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
В прошлом году средствами Фонда на сумму 22340,77 тыс. рублей воспользовались 219 страхователей. В нынешнем году заявления на сумму 33076,355 тыс. рублей подали 270 страхователей. Впервые в 2019 году работодатели выделят на санаторно-курортное лечение персонала предпенсионного возраста 3181,068 тыс. рублей.
Эксперты регионального отдела постоянно проводят встречи и семинары со страхователями. В их рамках работодателям рассказывают, как те могут получить деньги на охрану труда.
С более подробной информацией по данному вопросу можно ознакомиться на сайте регионального отделения или по телефонам горячей линии: 8-(8512)-44-87-26, 8-(8512)-44-87-23.