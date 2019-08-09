«Дембель» из Башкирии попал под следствие за драку вскоре после обрезания

Накануне, 8 августа, портал bash.news рассказал остросюжетную историю о беде, которая случилась в Приморском крае с 19-летним жителем Башкирии Булатом Галлямовым, который должен был нынешней весной демобилизоваться.

Прогулка в спортивный городок, которую в середине апреля совершил Булат и два его приятеля, стала для них роковой. О том, что произошло, журналисты узнали со слова старшей сестры Булата – Айгуль Идрисовой. Во время общения «дембелей» с молодым солдатами те обмолвились, что ходили в ближайшую деревню пить пиво. Один из старослужащих сказал, что сообщит об этом начальнику роты. Молодые испугались и попросили не делать этого, пообещав перевести им 2000 рублей со своей карты.

Но потом, судя по всему, молодые с кем-то посоветовались и решили преподнести историю по-своему. Они обвинили «дембелей» в избиении и вымогательстве уже 8000 рублей.

Уже состоялось три судебных заседания. Один из «дембелей», который был в компании с Булатом в тот роковой день, также написал заявление, что драка имела место. Близкие Булата считают, что его напугали, что отложат срок демобилизации.

У мамы и сестры Булата Галлямова есть еще один аргумент. Булат сумел сделать аудиозапись разговора с потерпевшим, в котором тот признался, то оговорил его. Рассказал молодой солдат также и о том, что его запугали и в данной истории замешано очень много людей.

Как распутать эти интриги, из-за которых Булат Галлямов может быть несправедливо осужден, пока непонятно.

Одним из веских аргументов в его пользу является еще и тот факт, что накануне рокового дня, когда он якобы совершил преступление, парень сделал обрезание в госпитале. Швы после операции долго заживали, ему трудно было ходить, а не то, что драться. Но вероятно, этот аргумент следствие и суд также посчитали неубедительным.

Помочь Булату Галлямову в защите мог бы хороший юрист, которого сейчас ищут его родственники.