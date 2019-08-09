Башкирский Изяк в норме. А «Полиэф» демонтировал неучтенные трубы

В ожидании вердикта

Поясним сразу — результатов проверок специалистов природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и других надзорных ведомств пока нет. Расследование ещё идет, поэтому пока неясно, будет ли возбуждено административное или уголовное дело, сколько составит сумма штрафа и кто именно виноват в случившемся. Все это, как рассказали нам на предприятии, еще выясняется.

Целью нашей поездки было понять, как именно произошла утечка химических веществ в реку, почему в ней погибла 500 килограммов рыбы, как, спустя почти две недели, выглядит место утечки и что делается для того, чтобы экологических инцидентов удалось избежать.

Напомним, 26 июля в социальных сетях, а затем в СМИ, появилась информация о гибели рыбы на реке Изяк. Очевидцы — жители Благовещенского района, также сообщали, что река приняла болотно-зеленый цвет с едким запахом.

30 июля на предприятии сообщают о готовности взаимодействовать с надзорными органами по выяснению причин случившегося.

31 июля врио главы республики Радий Хабиров отреагировал на эту новость и через социальные сети пригрозил чиновникам, попытавшимся скрыть эту информацию от общественности. Чуть позже появилась информация, что ЧП произошло в 60 метрах от предприятия «Полиэф» — единственного в стране производителя терефталевой кислоты, которую используют при производствепластиковой упаковки, одежды, игрушек и медицинских товаров.

Михаил Юрин. Фото: Mkset.ru

Генеральный директор «Полиэф» Михаил Юрин пояснил, что в воду попали маркерные для предприятия вещества: терефталевая кислота (используется в производстве предприятия, обладает низкой токсичностью –превышение (здесь и далее — по данным минэкологии РБ) в 48 раз), бензойная кислота (слабая кислота, плохо растворимая в воде — в 73 раза), марганец (металл, 14-й по распространенности на Земле, — 42 раза) и аммонийный азот (обладает высокой растворимостью — превышение в 4,2 раза).

Известно, что рыба погибла не от непосредственно воздействия этих веществ, а от нехватки кислорода, а он, в свою очередь, пропал из-за органических процессов, связанных с жизнедеятельностью бактерий.

У входа в лес. Фото: Mkset.ru

— То, что случилось, — не относится к сбою производственно-технологического процесса. Это исключительный случай, который ещё предстоит расследовать и разобрать. Вины в нем своей не отрицаем, — рассказывает нам Михаил Юрин прямо у места утечки в лесу.

— После проведенной внутри предприятия проверки, мы предварительно выяснили, что во время ремонтных работ, по неизвестным пока причинам, через старую трубу, которая не была учтена на заводской схеме (мы сейчас выясняем как такое могло произойти), загрязненные ливневые стоки попали в ручей Казмышла, а далее в реку Изяк. Часть загрязненной жидкости попала в колодцы, которые не были отражены на производственной схеме из ливневой канализации,

Место утечки находится в нескольких метрах от предприятия. Фото: Mkset.ru

— поясняет Юрин.

По его словам, в большей степени в причинах случившегося, скорее всего, виноват банальный человеческий фактор.

— Стечение обстоятельств, роль человеческого фактора. Ответственность, вину конкретных лиц мы выясняем совместно с органами следствия. Виновные понесут наказание, согласно букве закона, — обещает генеральный директор «Полиэф».

Место утечки. Фото: Mkset.ru

Отметим, что «скрытая» труба на сегодня демонтирована, а возможные каналы попадания стоков в водоемы, полностью изолированы.

Территория леса. Фото: Mkset.ru

Формы воды

Само место утечки находится в шаговой доступности от предприятия. Правда, сама территория, где она произошла, ему не принадлежит (это, как выяснилось, земля лесных угодий республики). Пахнет болотом. 50 метров вглубь леса по размытой от дождя грязи — и мы встречаем слесаря Альберта Музафарова. У дамбы рядом с ним — канистры воды, насос и куча лопат. Работает он посменно. Насосы работают, чтобы откачать и очистить остатки даже минимально загрязненной воды.

— Моя задача — следить за тем, чтобы из насоса не вытекала вода, которую отправляют на очистные сооружения, — говорит он.

Основа дамбы — мешки из песка, слой гидроизоляции из герметичной пленки в 2 метра глубиной. Все засыпано землей.

К слову об очистных сооружениях.

Из 135 га всей площади «Полиэфа» треть принадлежит именно им. По понятным причинам, обойти их за целый день нам, к сожалению, не удалось. Очистку проходят три вида стоков, как рассказали нам на предприятии: производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые. Очистка идет в несколько стадий: механической, физико-химической, биологической, доочистки. В год на предприятии проводится более 4-х тысяч испытаний проб сточных вод.

Предприятие ежегодно тратит от 30 до 60 млн рублей на экологические программы. "Полиэф" уже начал модернизацию очистных сооружений стоимостью 600 млн рублей для повышения качества очистки сточных вод.

Утилизация отходов или причем тут «Химпром»

Напомним, что на «Полиэф» есть отходы первого класса опасности. Те отходы, которые эту опасность представляют (ртутные лампы, различные техногенные масла), — утилизируются совместно с подрядчиками. Их у предприятия около 12. Бытовые отходы (пластик, бумага, металл) утилизируются по принципу раздельного сбора мусора.

— Важно понимать, что ответственность всегда несут те, кто производит, а не те, кто утилизирует отходы, поэтому в наших интересах тщательно следить за этим. Проводить аудит. Изучать все разрешительные документы, — поясняет Михаил Юрин.

Фото: Mkset.ru

Задаю вопрос о распространяемой в соцсетях информации о том, что на территории заброшенного предприятия «Химпром» не так давно были найдены «отходы Полиэфа». В руководстве компании нам пояснили, что в курсе этой ситуации.

— Понимаете, то, что находится в упаковках с надписью «Полиэф» — это не отходы, а продукция. Та, которую мы продаем, либо так называемые полуфабрикаты, которые используются в другом производстве. С этой ситуацией мы сейчас разбираемся и выясняем покупателя для понимания, почему наша продукция оказалась на «Химпроме», — говорит Михаил Юрин. — Если говорить про отходы, то, если мы обнаружим, что отходы были утилизированы не на полигоне, а где-тов другом месте, недобросовестно, то работу подрядчика мы сразу останавливаем и выясняем причины случившегося.

Борьба с последствиями