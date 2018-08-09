Обильные осадки привели к обвалу грунта на набережной Уфы
9 августа 2018, 15:24ОбществоЗиля АскероваФото: ufacity.info
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Во время очередного осмотра набережной реки Уфа коммунальщики обнаружили просадку грунта под проезжей частью рядом с гидротехническим сооружением из-за размыва почвы.
Пресс-служба администрации города сообщает, что на данный момент производят укрепление береговой линии набережной реки Уфа в микрорайоне Сипайлово. Строительные организации в район просадки грунта залили 4 кубических метра бетонной смеси. Городские службы уверяют, что ситуация находится под контролем.
Напомним, несколько дней подряд в Уфе стоит дождливая погода. Согласно данным Башгидромета, обильные осадки ожидаются и сегодня.
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