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Обильные осадки привели к обвалу грунта на набережной Уфы
Сюжеты:
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Обильные осадки привели к обвалу грунта на набережной Уфы

9 августа 2018, 15:24ОбществоЗиля АскероваФото: ufacity.info
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