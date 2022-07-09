Жителя Башкирии приговорили к штрафу 350 тысяч рублей за призывы к захвату власти

350 тысяч штрафа обязал выплатить 61-летнего жителя Дюртюлей Центральный окружной военный суд в городе Екатеринбург. Его обвиняли в пропаганде терроризма, а именно в совершении уголовного преступления предусмотренного 2 частью статьи 205.2 и суд счел, что 61-летний виновен — он полгода публиковал в своих соцсетях тексты, в которых содержались призывы к насильственному захвату власти.
Примечательно, что данные призывы размещались дюртюлинцем с соцсетях еще задолго до начала специальной военной операции, в период с марта по сентябрь прошлого 2021 года.
Напомним, по этой же статье УК, а также по ряду других обвиняется депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин. Он и еще четверо членов марксистского кружка в зависимости от степени участия подозреваются в создании и участии в террористическом сообществе, также членам кружка вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Сейчас они находятся в следственном изоляторе.
Также напомним и о том, что на неделе адвокат активистки Рамили Саитовой, внесенной в список террористов и экстремистов, сообщил о том, что по жалобе Саитовой суд присудил активистке, которая уже отбывает наказание в колонии-поселении No 6 в Стерлитамаке, компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Гарифулла Яппаров рассказал и о том, что по жалобе активистку проверку в колонии проводила прокуратура, она и выявила ряд нарушений.