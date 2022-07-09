В селе Верхнеяркеево в Башкирии открыли памятник легендарному летчику Мусе Гарееву

В селе Верхнеяркеево в Башкирии открыли памятник легендарному летчику Мусе Гарееву
В селе Верхнеяркеево в Башкирии открыли памятник легендарному летчику Мусе Гарееву
Вчера, 16:44ОбществоИрина ДеревянчукФото: Администрация Илишевского района.
Памятник штурмовику и дважды герою Советского союза открыли в его родном селе Верхнеяркеево, сообщили в группе администрации Илишевского района в соцсетях 8 июля.

На малой родине известного летчика-штурмовика из Башкирии Мусы Гареева, который единственный в Поволжье дважды был удостоен звания Героя Советского Союза, легенде установили памятник. Памятник украсил село Верхнеяркеево, где родился легендарный летчик-ас.

Сегодня, 9 июля 2022 года Мусе Гарееву могло бы исполниться 100 лет. Потомки не забывают о подвиге летчика, совершившего 250 вылетов, что является рекордом. Сегодня в столице республики прошли праздничные мероприятия приуроченные ко Дню рождения Мусы Гареева. Они прошли в уфимском парке Победы, где к бюсту герою цветы возложил лично глава Башкирии.

Напомним и о том, что на этой неделе, 6 июля в Уфе проложили взлетную полосу. Сделано это было на бульваре Славы в Уфе, а точнее в размещенном там сквере имени героя. Взлетная полоса будет неким символом сквера имени легендарно летчика. Отметим и то, что работы по благоустройству сквера еще не завершены, а находятся в разгаре.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы