В Башкирии загорелся и попал в реанимацию мужчина, который хотел топить баню бензином

В Башкирии загорелся и попал в реанимацию мужчина, который хотел топить баню бензином
В Башкирии загорелся и попал в реанимацию мужчина, который хотел топить баню бензином
Вчера, 14:58ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О жуткой попытке сэкономить время и о ее последствиях рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии 9 июля.

Страшное происшествие произошло в Стерлитамаке вчера 8 июля. Местный житель топил баню и видимо решил ускорить процесс с помощью легковоспламеняющейся жидкости, а именно бензина. К сожалению такая идея ни к чему хорошему не привела, на мужчине из-за вспышки пламени загорелась его одежда, вследствии чего он получил серьезные термические ожоги с которыми и был доставлен в реанимацию городской клинической больницы № й1 города Стерлитамак.

Известно, что мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, как он чувствует себя сейчас — неизвестно. Зато известно то, что пламя с мужчины помогла сбить супруга мужчины. Сама баня в происшествии не пострадала.

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