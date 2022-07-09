В Башкирии водитель грузовика MAN насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде

В Башкирии водитель грузовика MAN насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде
В Башкирии водитель грузовика MAN насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде
Вчера, 10:40ОбществоИрина ДеревянчукФото: Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РБ.
О жуткой аварии, произошедшей в городе Октябрьский сообщили в ГИБДД МВД по Башкирии 8 июля.

Вчера вечером на дороге в Башкирии погиб ребенок. Около 22 часов 8 июля на улице Космонавтов в городе Октябрьский произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб 12-летний велосипедист. По предварительным данным ведомства водитель грузовика совершил наезд на ребенка, который двигался на велосипеде, мальчик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Произошедшее пугает фактически полным повторением прошлогодней трагедии в Уфе. Напомним, на этой неделе, в среду 6 июля следком и прокуратура Башкирии сообщили о том, что был вынесен приговор водителю грузовика, который также сбил несовершеннолетнего велосипедиста в мае 2021 года в районе стадиона Гастелло в Уфе. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Примечательно и то, что водитель не признал своей вины.

Стоит напомнить и о том, что после прошлогодней трагедии в Уфе инспекторы во главе с Динаром Гильмутдиновым, который в прошлом году возглавлял ГИБДД, а сегодня является депутатом Госдумы, пришли к выводу, что на месте трагедии движение организовано в расчете на интенсивность движения как в Советском Союзе, когда машин было кратно меньше. Тогда же в прошлом году звучали и обещания обустроить тротуар вдоль трамвайных путей по улице Сельская Богородская в сторону Индустриального шоссе, а также установить дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанести разметку.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы