Сексолог из Уфы назвал три растения способных повысить сексуальное желание у женщин

Сексолог из Уфы назвал три растения способных повысить сексуальное желание у женщин
Сексолог из Уфы назвал три растения способных повысить сексуальное желание у женщин
Вчера, 11:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Три растения-суперфуда, которые положительно влияют на либидо у женщин назвал известный уфимский врач-сексолог Артур Салахов.

Известный врач-сексолог из Уфы в своих социальных сетях поделился информацией о растительных добавках, которые были исследованы на предмет их влияния на уровень либидо, то есть сексуального желания у женщин. Забегая вперед уточним, что исследователи не забраковали ни одно из растений, о которых мы расскажем ниже и даже сочли их перспективными в лечении сексуальной дисфункции у женщин, однако убедительных научных доказательств их эффективности пока не нашлось.

Гинкго билоба

Объектом исследования стало живое ископаемое дерево гинко билоба. Любителям БАДов растение может быть знакомо как средство с ноотропным эффектом, которое применяют для улучшения памяти и когнитивных способностей.

Доктор Салахов пишет, что несмотря на некоторые первоначальные тематические исследования, подчеркивающие стимулирующий эффект гингко билоба на сексуальную функцию, в ходе серьезных исследований не подтвердились, особенно если сексуальное расстройство у женщины спровоцировал прием антидепрессантов.

Женьшень

Женьшень который с древних времен используют как тонизирующее средство и даже называют корнем здоровья по мнению исследователей оказался несколько перспективней гинко билоба.

Доктор Салахов сообщает о том, что отдельные сообщения свидетельствуют о том, что женьшень может повышать сексуальный интерес, особенно у женщин с сексуальной дисфункцией, вызванной антидепрессантами. Но предположение о том, что фитоэстроген (природный женский гормон) женьшеня может повышать либидо, еще предстоит подтвердить.

Мака перуанская

Мака является крайне популярной самоназначаемой биологически активной добавкой среди любителей природных препаратов. Корню приписывают буквально чудесные свойства и считают крайне полезной как для женщин, так и для мужчин. Славится перуанская мака своими тоизирующими свойствами, но как выяснилось, полезна она может быть и на поприще борьбы с сексуальными проблемами.

Доктор Салахов пишет о том, что с древних времен жители перуанских Анд применяли корень растения для усиления половой функции и фертильности (способности к зачатию). Результаты плацебо-контролируемого исследования показали, что мака уменьшает симптомы сексуальной дисфункции у здоровых женщин в климаксе.

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