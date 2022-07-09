Сексолог из Уфы назвал три растения способных повысить сексуальное желание у женщин

Известный врач-сексолог из Уфы в своих социальных сетях поделился информацией о растительных добавках, которые были исследованы на предмет их влияния на уровень либидо, то есть сексуального желания у женщин. Забегая вперед уточним, что исследователи не забраковали ни одно из растений, о которых мы расскажем ниже и даже сочли их перспективными в лечении сексуальной дисфункции у женщин, однако убедительных научных доказательств их эффективности пока не нашлось.
Объектом исследования стало живое ископаемое дерево гинко билоба. Любителям БАДов растение может быть знакомо как средство с ноотропным эффектом, которое применяют для улучшения памяти и когнитивных способностей.
Доктор Салахов пишет, что несмотря на некоторые первоначальные тематические исследования, подчеркивающие стимулирующий эффект гингко билоба на сексуальную функцию, в ходе серьезных исследований не подтвердились, особенно если сексуальное расстройство у женщины спровоцировал прием антидепрессантов.
Женьшень который с древних времен используют как тонизирующее средство и даже называют корнем здоровья по мнению исследователей оказался несколько перспективней гинко билоба.
Доктор Салахов сообщает о том, что отдельные сообщения свидетельствуют о том, что женьшень может повышать сексуальный интерес, особенно у женщин с сексуальной дисфункцией, вызванной антидепрессантами. Но предположение о том, что фитоэстроген (природный женский гормон) женьшеня может повышать либидо, еще предстоит подтвердить.
Мака является крайне популярной самоназначаемой биологически активной добавкой среди любителей природных препаратов. Корню приписывают буквально чудесные свойства и считают крайне полезной как для женщин, так и для мужчин. Славится перуанская мака своими тоизирующими свойствами, но как выяснилось, полезна она может быть и на поприще борьбы с сексуальными проблемами.
Доктор Салахов пишет о том, что с древних времен жители перуанских Анд применяли корень растения для усиления половой функции и фертильности (способности к зачатию). Результаты плацебо-контролируемого исследования показали, что мака уменьшает симптомы сексуальной дисфункции у здоровых женщин в климаксе.