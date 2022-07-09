Нуримановский лесхоз застраивает дополнительные площади под теплицы

В соответствии с новыми правилами лесовосстановления с 1 января 2022 года не менее 20% площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления должно выполняться посадкой сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой, с 1 января 2025 года — не менее 30% площадей, а с 1 января 2030 года — не менее 45% площадей.