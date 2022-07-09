Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с пещерным человеком из эпохи палеолита

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с пещерным человеком из эпохи палеолита
Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с пещерным человеком из эпохи палеолита
Вчера, 14:06ОбществоИрина Деревянчук, Наталья БалыковаФото: Наталья Балыкова / Mkset.ru
Необычная встреча произошла в ходе торжественного открытия музейного комплекса «Шульган-таш» 9 июля.

Сегодня, 9 июля в Башкирии происходит торжественное открытие уникального музейного комплекса «Шульган-таш». Сегодняшние мероприятия в Бурзянском районе — закрытые. Презентация комплекса проходит для властей Башкирии, также в ней принимают участие и именитые гости, среди которых известный телеведущий и специалист по выживанию Тимофей Баженов и известная фигуристка Ирина Роднина.

Как можно увидеть на фото перед тем как гости отправятся изучать саму экспозицию, они познакомились с очень далеким предком современного человека — такой перформанс приготовили организаторы. Пещерный человек Юм обратился к главе с просьбой – Радия Хабирова он попросил разбить натек на камне и открыть знак священного места.

Однако кроме перфомансов у сегодняшнего мероприятия есть и очень серьезное значение. Подготовка номинационного досье по объекту «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО почти завершена. Работа по подготовке досье номинации объекта проводимая с 2012 года обнаружила ряд проблем в системе управления памятником, но они были устранены и уникальная древняя пещера в скором времени будет включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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