Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с пещерным человеком из эпохи палеолита

Однако кроме перфомансов у сегодняшнего мероприятия есть и очень серьезное значение. Подготовка номинационного досье по объекту «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО почти завершена. Работа по подготовке досье номинации объекта проводимая с 2012 года обнаружила ряд проблем в системе управления памятником, но они были устранены и уникальная древняя пещера в скором времени будет включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.